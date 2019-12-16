Komşularına saldıran baba ile 2 oğlu tutuklandı
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Komşularına saldıran baba ile 2 oğlu tutuklandı

BAKIRKÖY Yeşilköy'de alt katta bulunan ve "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan komşularına saldıran baba ile 2 oğlu tutuklandı.

16.12.2019 18:23 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:23
Komşularına saldıran baba ile 2 oğlu tutuklandı

BAKIRKÖY Yeşilköy'de alt katta bulunan ve "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan komşularına saldıran baba ile 2 oğlu tutuklandı. Dün akşam gözaltına alınarak Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri yapılan baba ile 2 oğlu, bu sabah Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan baba ile 2 oğlu, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın isteğini yerinde bulan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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