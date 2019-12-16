KOMŞULARINA SALDIRAN BABA İLE 2 OĞLU TUTUKLANDI

16.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:22

Halil YILMAZ/ İstanbul DHA

Bakırköy Yeşilköy'de alt katta bulunan ve "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan komşularına saldıran baba ile 2 oğlu tutuklandı. Dün akşam gözaltına alınarak Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri yapılan baba ile 2 oğlu, bu sabah Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan baba ile 2 oğlu, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın isteğini yerinde bulan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

EK GÖRÜNTÜ//-Şüphelilerin Bakırköy Adliyesi'ne getirilişiGEÇİLEN//-Gözaltındaki 3 kişinin karakoldan çıkışı-Polis aracının karakoldan çıkışı-ARŞİV

16.12.2019 - 11.18 Haber Kodu : 191216057 16.12.2019 -11.38 Haber Kodu : 191216073_

Kaynak: DHA