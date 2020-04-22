Komşularına mini konser Genç şarkıcı Ferah Zeydan, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında komşularına balkondan konser verdi. Uzun süredir Mersin'de yaşayan genç müzisyen Ferah Zeydan, salgın nedeniyle kurallara uyan ve sokağa çıkmayan mahalle sakinlerine geçtiğimiz akşam gitar eşliğinde şarkılar söyledi.

Komşularının da hep bir ağızdan şarkı söylediği, ıslıklar ve alkışlarla destek verdiği ve teşekkür ettiği mini konserde Ferah Zeydan gelen istek parçaları da çevirmedi. Parça aralarında komşularına "Sesine güvenen var mı?" diye sorarak şakalaşan genç şarkıcı tüm sokağa çıplak sesiyle güzel bir moral konseri verdi. İsyan, Hangimiz Sevmedik, Aldırma Deli Gönlüm gibi istek parçaları seslendiren Ferah Zeydan gördüğü& ; ilgiden dolayı komşularına "Devamı Gelsin mi?" diye sorarak yeni bir mini konser sözü daha verdi.