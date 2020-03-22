Komşuların yangında ölümden kurtardığı kadın hayatını kaybetti Komşuların yangında ölümden kurtardığı kadın hayatını kaybetti Samsun'da bir apartmanın 7. katındaki yangında evde alevler içinde kalan ve komşuların kapıyı kırıp ölümden kurtardığı kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Komşuların yangında ölümden kurtardığı kadın hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da bir apartmanın 7. katındaki yangında evde alevler içinde kalan ve komşuların kapıyı kırıp ölümden kurtardığı kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katında 6 Mart'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşandığı öğrenilen ve yalnız yaşayan 1 çocuk annesi Arzu Titiz'in evinde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Komşular kapıyı kırıp eve girerek alevler arasındaki kadını kurtardılar. Yanarak yaralanan ve dumandan da zehirlenen Arzu Titiz, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Arzu Titiz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatı kaybetti.

Kaynak: İHA