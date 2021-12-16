Komşuların 'köpek, yumurtaları yedi' kavgasında gözaltı sayısı 19 oldu (2)

AKSARAY (DHA) - 19 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Aksaray'da, komşular arasında köpeğin kümesteki yumurtaları yediği iddiasıyla çıkan taşlı ve sopalı kavgada gözaltına alınan 19 kişiden 7'si savcılıktaki ifadelerinin ardından 12'si de mahkemece serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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