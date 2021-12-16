Komşuların 'köpek, yumurtaları yedi' kavgasında gözaltı sayısı 19 oldu (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Komşuların 'köpek, yumurtaları yedi' kavgasında gözaltı sayısı 19 oldu (2)

Komşuların 'köpek, yumurtaları yedi' kavgasında gözaltı sayısı 19 oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

19 KİŞİ SERBEST BIRAKILDIAksaray'da, komşular arasında köpeğin kümesteki yumurtaları yediği iddiasıyla çıkan taşlı ve sopalı kavgada gözaltına alınan 19 kişiden 7'si savcılıktaki ifadelerinin ardından 12'si de mahkemece serbest bırakıldı.

AKSARAY (DHA) - 19 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Aksaray'da, komşular arasında köpeğin kümesteki yumurtaları yediği iddiasıyla çıkan taşlı ve sopalı kavgada gözaltına alınan 19 kişiden 7'si savcılıktaki ifadelerinin ardından 12'si de mahkemece serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title