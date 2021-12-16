Komşuların 'köpek, yumurtaları yedi' kavgasında gözaltı sayısı 19 oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel
19 KİŞİ SERBEST BIRAKILDIAksaray'da, komşular arasında köpeğin kümesteki yumurtaları yediği iddiasıyla çıkan taşlı ve sopalı kavgada gözaltına alınan 19 kişiden 7'si savcılıktaki ifadelerinin ardından 12'si de mahkemece serbest bırakıldı.
AKSARAY (DHA) - 19 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Aksaray'da, komşular arasında köpeğin kümesteki yumurtaları yediği iddiasıyla çıkan taşlı ve sopalı kavgada gözaltına alınan 19 kişiden 7'si savcılıktaki ifadelerinin ardından 12'si de mahkemece serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri
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