Komşuların Kavgasında Kan Aktı: 1 Ölü

Şanlıurfa'da, komşular arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi öldü.



Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanda oturan iki ailenin çocukları arasında, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga, aile bireylerinin de katılmasıyla büyüdü. Kavga sırasında 16 yaşındaki C.H., elindeki bıçakla Ziyaeddin Oğuz'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Oğuz, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Oğuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ziyaeddin Oğuz'un cenazesi kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayda C.H.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA