Son dakika haberi... Komşuların kavgasında araca pompalı tüfekle saldırı
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Son dakika haberi... Komşuların kavgasında araca pompalı tüfekle saldırı

06.12.2020 21:21 | Son Güncelleme: 06.12.2020 21:42

Son dakika haberler... Komşuların kavgasında araca pompalı tüfekle saldırı Malatya'da komşular arasında yaşanan silahlı olayda açılan ateş sonucunda bir araca saçma isabet ederken olayın şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Komşuların kavgasında araca pompalı tüfekle saldırı

MALATYA - Malatya'da komşular arasında yaşanan silahlı olayda açılan ateş sonucunda bir araca saçma isabet ederken olayın şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki komşu arasında alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği ileri sürülen olayda, İsra Sokak içerisinde ilerleyen K.Y. idaresindeki minibüse C.G. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Yaralananın olmadığı olayda şüpheli kaçarak uzaklaşırken, araç isabet aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, ekipler kısa sürede olayın şüphelisi C.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Son dakika haberi... Komşuların kavgasında araca pompalı tüfekle saldırı
Son dakika haberi... Komşuların kavgasında araca pompalı tüfekle saldırı
Son dakika haberi... Komşuların kavgasında araca pompalı tüfekle saldırı
Son dakika haberi... Komşuların kavgasında araca pompalı tüfekle saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ

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