Komşuların kavgası kanlı bitti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Komşuların kavgası kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Komşuların kavgası kanlı bitti

Kocaeli'de bir şüpheli, çıkan tartışmada aynı apartmanda yaşadığı komşusunu sırtından bıçakladı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de bir şüpheli, çıkan tartışmada aynı apartmanda yaşadığı komşusunu sırtından bıçakladı.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi üzerinde bulunan Akçay Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, aynı apartmanda yaşadığı öğrenilen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.B. sırtından bıçaklandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İ.B., olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İ.B.'yi bıçaklayan şüpheli ise gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Komşuların kavgası kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title