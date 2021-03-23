Son dakika haberi: Komşuların gürültü kavga takipsizlik kararıyla sonlandı
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Son dakika haberi: Komşuların gürültü kavga takipsizlik kararıyla sonlandı

23.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:50
Son dakika haberi: Komşuların gürültü kavga takipsizlik kararıyla sonlandı

Son dakika haberi: BURSA'da evinin önündeki doğal gaz saatini baltayla parçalayıp, gürültü yaptıkları gerekçesiyle tartıştığı komşularına saldıran Akgül Y. (42) hakkında 8 komşunun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

BURSA'da evinin önündeki doğal gaz saatini baltayla parçalayıp, gürültü yaptıkları gerekçesiyle tartıştığı komşularına saldıran Akgül Y. (42) hakkında 8 komşunun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde yaşayan Akgül Y., geçen yıl, komşularıyla tartıştıktan sonra evinin önündeki doğal gaz saatini baltayla parçaladı. Polis tarafından gözaltına alınan Akgül Y., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Ancak Akgül Y. ile mahalle sakinleri arasındaki kavgalar bitmedi. İddiaya göre Akgül Y., farklı zamanlarda tehdit ettiği komşularına, saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırıların sonuncusu ise Akgül Y.'nin köpeğini gezdirmek için sokağa çıktığı sırada yaşandı. Bunun üzerine 8 komşu, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Akgül Y. hakkında 'huzur ve sükunu bozma ile tehdit ve hakaret' suçlarından şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma sonunda dava açılmasına yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi

Son dakika haberi: Komşuların gürültü kavga takipsizlik kararıyla sonlandı
Son dakika haberi: Komşuların gürültü kavga takipsizlik kararıyla sonlandı
Son dakika haberi: Komşuların gürültü kavga takipsizlik kararıyla sonlandı
Son dakika haberi: Komşuların gürültü kavga takipsizlik kararıyla sonlandı
Son dakika haberi: Komşuların gürültü kavga takipsizlik kararıyla sonlandı
Son dakika haberi: Komşuların gürültü kavga takipsizlik kararıyla sonlandı
Son dakika haberi: Komşuların gürültü kavga takipsizlik kararıyla sonlandı
Son dakika haberi: Komşuların gürültü kavga takipsizlik kararıyla sonlandı
Son dakika haberi: Komşuların gürültü kavga takipsizlik kararıyla sonlandı
Son dakika haberi: Komşuların gürültü kavga takipsizlik kararıyla sonlandı
Son dakika haberi: Komşuların gürültü kavga takipsizlik kararıyla sonlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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