Komşuların bıçaklı kavgasının altından kapı zili tartışması çıktı

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların, evinin kapı ziline basıp kaçtığı Hüseyin Avcı, dışarı çıkıp bağırarak küfretti. Sesi duyan komşusu Ramazan Çiray, Avcı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Çiray, bıçakla Avcı'nın üzerine yürüdü. Avcı da evdeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Yaşanan arbedede Avcı, Çıray'ın oğlu A.Ç.'yi kolundan bıçakla yaraladı. Ramazan Çiray da Avcı'yı göğsünden ve kalçasından bıçakladı. Kanlar içerisinde evine giren Avcı, yere yığıldı.

Hastanede tedavisi süren Hüseyin Avcı'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.