Komşuların bıçaklı kavgası: 1'i ağır, 2 yaralı
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Komşuların bıçaklı kavgası: 1'i ağır, 2 yaralı

05.10.2020 07:49 | Son Güncelleme: 05.10.2020 07:52
Komşuların bıçaklı kavgası: 1'i ağır, 2 yaralı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Aydın Mahallesi 4334 Sokak'ta meydana geldi. Komşular arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Fuat Ş. (49) göğsünden, Doğucan Y. (22) ise sırtından bıçaklanarak yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fuat Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, kavgaya karışan Ş.B. (37) ve İ.B.'yi (36) gözaltına aldı.


Komşuların bıçaklı kavgası: 1'i ağır, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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