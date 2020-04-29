Komşuları korona virüse yakalandı, kendileri oy birliği ile gönüllü olarak karantinaya girdi
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Komşuları korona virüse yakalandı, kendileri oy birliği ile gönüllü olarak karantinaya girdi

- Komşuları korona virüse yakalandı, kendileri oy birliği ile gönüllü olarak karantinaya girdi Diyarbakır'da 4 bloklu site sakinleri, korona virüs tedavisi görüp iyileşen komşuları ile temaslarının olduğunu düşünerek oy birliği ile gönüllü olarak karantinaya girdi.

Komşuları korona virüse yakalandı, kendileri oy birliği ile gönüllü olarak karantinaya girdi
29.04.2020 18:51 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:52

- Komşuları korona virüse yakalandı, kendileri oy birliği ile gönüllü olarak karantinaya girdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 4 bloklu site sakinleri, korona virüs tedavisi görüp iyileşen komşuları ile temaslarının olduğunu düşünerek oy birliği ile gönüllü olarak karantinaya girdi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Akkuyonlu Caddesi üzerinde bulunan 4 bloklu bir sitede oturan bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bu sırada sitede oturan vatandaşlar, virüs kapan komşuları ile temaslarının olduğunu düşünerek oy birliği ile gönüllü olarak karantinaya girdi. 20 Nisandan beri siteye giriş çıkış olmazken vatandaşların ihtiyaçlarının kendilerine ulaştırıldığı öğrenildi.

Öte yandan korona virüs tedavisi gören vatandaşın hastaneden taburcu edilip evinde karantinaya alındığı kaydedildi.

Komşuları korona virüse yakalandı, kendileri oy birliği ile gönüllü olarak karantinaya girdi

Kaynak: İHA

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