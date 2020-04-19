Komşuları için balkonda şarkı söyledi, alkışlandı
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Aydın Yıldırım, Yıldırım, Bursa, Güncel

Komşuları için balkonda şarkı söyledi, alkışlandı

BURSA'da, bilgisayar mühendisi Aydın Yıldırım (38), sokağa çıkma yasağında evinde sıkılan komşuları için balkona çıkarak şarkı söyledi.

19.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:32
Komşuları için balkonda şarkı söyledi, alkışlandı

BURSA'da, bilgisayar mühendisi Aydın Yıldırım (38), sokağa çıkma yasağında evinde sıkılan komşuları için balkona çıkarak şarkı söyledi. Yıldırım'a mahalle halkı alkışlarla eşlik ederken, renkli anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 şehirden biri olan Bursa'da, vatandaşlar 'evde kal' çağrılarına büyük oranda uydu. Merkez Osmangazi ilçesi Molla Arap Mahallesi'nde oturan Aydın Yıldırım ise, evlerinde sıkılan komşuları için balkona çıkarak şarkı söyledi. Mahalle halkı da karaoke mikrofonu ile oyun havaları söyleyen Yıldırım'a alkışlarla eşlik etti. Bu görüntüler de sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

'İNSANLARIN TEPKİSİ ÇOK GÜZELDİ'Sokağa çıkma yasağından dolayı balkonda otururken böyle bir fikir aklına geldiğini belirten Aydın Yıldırım, "Kendi kendime mırıldanırken bir komşumuz, 'sen mi söylüyorsun' diye eşime sordu. Daha sonra ısrar ettiler, hadi söyle dediler. Ben içeriye kaçtım ama ısrara devam ettiler. Geri geldim, hafif hafif söylemeye başladım. Sonra baktım tepkiler olumlu olunca mikrofonu aldım. İnsanların tepkisi gerçekten çok güzeldi. Hoşumuza gitti, güzel eğlendik. Herkesin yüzünde mutluluğu, umudu gördük. Güzel şeyler bunlar" dedi.'İNSANLARIMIZ BÖYLE ORTAMLARI SEVİYOR'Şarkı söylemesi için komşuların ısrar etmeye devam ettiğini söyleyen Yıldırım, "Dün çektiğimiz videonun sosyal medyada bu kadar yayılacağını bilmiyordum. Eşimin kuzeni sosyal medya hesabında paylaşmış. Baktığımda dakikada bin kişinin izlediğini gördüm. İnsanlar samimiyet bekliyor. Bizim insanlarımız böyle ortamları seviyor. Tepkilere baktığımda keşke karşı apartmanda ben otursaydım diyenleri bile gördüm" diye konuştu.'ÇOK GÜZEL ÇALIP SÖYLEDİ'

Komşusunun şarkı söylemesinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren mahalle sakini Nurten Baykal (68), "Ben sesleri duyunca baktım çok hoşuma gitti. Çok da güzel çaldı, söyledi. Bizim mahallemiz neşe doludur" dedi.


Kaynak: DHA

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