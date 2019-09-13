Komşuları aşırı kokuyu şikayet etti, evden ceset çıktı

13.09.2019 21:04

ANKARA'da yalnız yaşayan 4 çocuk babası inşaat işçisi Satılmış Köymen (54), komşuların bina içindeki kötü koku nedeniyle ihbarda bulunması üzerine evinde ölü bulundu. Köymen'in yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesine bağlı Kalaba Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Vefik Paşa Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın zemin katında yalnız oturan inşaat işçisi ve 4 çocuk babası Satılmış Köymen'in dairesinden gelen kötü kokular nedeniyle komşuları ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, zili çaldı ancak kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, zemin kattaki evin penceresini kırarak içeri girdi. Ekipler, Köymen'in yerde hareketsiz şekilde yattığını ve şiştiğini gördü. Kapının açılmasıyla içeri giren sağlık ekipleri ise Köymen'in öldüğünü tespit etti

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BELEDİYE TABİBİ 'ŞÜPHELİ' ÖLÜM DEDİ

Bunun üzerine olay yerine gelen belediye tabibi, ceset üzerinde incelemelerde bulunarak ölümü 'şüpheli' buldu. Köymen'in cansız bedeni, savcı ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Köymen'in yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, kesin ölüm günü ve nedeni yapılacak otopsinin ardından tespit edilecek. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

Binadan görüntü

Polislerden görüntü

Polislerin bina sakinlerinin ifadesine başvurması

Kırılan pencereden görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

Kaynak: DHA