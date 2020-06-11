Komşular örülen duvar yüzünden birbirine düştü Komşular örülen duvar yüzünden birbirine düştü Kapı komşusu iki aileyi duvar ayırdı onları arabulucu da uzlaştıramadı İzmir Menderes'te iki komşu, evlerine giden yolun ortasına komşulardan birinin ördüğü duvar nedeniyle birbirine düştü.

Komşular örülen duvar yüzünden birbirine düştü

Kapı komşusu iki aileyi duvar ayırdı onları arabulucu da uzlaştıramadı

İZMİR - İzmir Menderes'te iki komşu, evlerine giden yolun ortasına komşulardan birinin ördüğü duvar nedeniyle birbirine düştü. Ana girişin ortak alan olduğunu belirten 72 yaşındaki Mürüvet Geldi, komşusunun kendi evini çevrelemesi için ördüğü duvar nedeniyle evine kedi yolu kadar dar bir alandan geçtiğini belirterek şikayetçi oldu. Araya arabulucu girse de uzlaşmayan Geldi, duvarın yıkılması için mahkemeye başvuracak.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde yaşayan 72 yaşındaki Mürüvet Geldi, 2008 yılında dubleks bir ev satın aldı. Yaklaşık bir yıl önce Geldi'nin evinin yanında bulunan dubleks evi satın alan A.H. isimli komşu, iddiaya göre Geldi'nin ikna çabalarına rağmen kendi evini çevrelemesi için iki eve giden yolun ortasına duvar ördü, ana girişteki kapıyı da ikiye böldü. Kendi alanında kalan bölümün çiçeklerin de olması sebebiyle çok dar olduğunu, evine gitmekte güçlük çektiğini belirten Geldi, duvarın imara aykırı olduğu gerekçesiyle durumu belediyeye iletti. Belediye yetkilileri ile görüşüp geçen sene aralık ayında komşusu Almanya'dayken duvarı yıktıran Geldi, A.H.'nin mart ayında yeniden duvar örmesi sebebiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. İki komşunun uzlaşması için araya arabulucu girdi ancak Geldi duvar yıkılmadıkça uzlaşmayacağını söyledi. Mürüvet Geldi, duvarı yıktırmak için mahkemeye başvuracağını dile getirdi.

"Yıktıktan sonra ikinci kez duvar ördü"

Mürüvet Geldi, "2008'de Gümüldür'deki evimizi satın aldık. Yıllarca yan evdeki komşularımızla sorunsuz yaşadık. Ortada duvar yoktu. Bir yıl önce yanımızdaki evi başka kişiler aldı. Evi alır almaz ortak alanın ortasından duvar ördü. İmarda da bu bölüm ortak alan görünüyor. Su alıyorum, zor geçiyorum. Elimde valizle buradan geçemiyorum. Duvarı örmemesi için rica ettiğim halde geçen sene aralık ayında duvarı ördü. Ayrıca kötü de görünüyor. Komşum duvarı yıkmayınca belediyeye şikayet ettim. Belediye, 'siz duvarı yıkın, biz temizliğini yaparız' dedi. Duvarı yıktırdım, belediye molozları kaldırdı. Komşum mart ayında ikinci kez duvar ördü. İmara da gittim. Burası ortak alan görünüyor ama duvarı yıkmadıkça nasıl ortak alan olarak kullanabilirim? Savcılığa da başvurdum. Beni uzlaştırma bürosuna yönlendirdiler. Uzlaştırmacı beni aradı ama ben uzlaşmayı reddettim. Çünkü bu duvarın yıkılması gerekiyor. Uzlaşmadığım için asliye hukuk mahkemesine dava açmam gerekiyormuş" dedi.

"Berlin Duvarı gibi oldu"

Komşusunun Almanya'da yaşadığını, yazları Türkiye'ye geldiğini ifade eden Geldi, "Komşum duvarı örüp sonra da kaçıyor. 'Beni köpeğim var, bu kısım benim' diyor. Oysa bu giriş ortak alan. Burası site. Kapıdan girince benim eve 15 metre var. Buradan yürümem zor oluyor. Komşum yine de dinlemedi. Burada yerler fayans kaplı. Benim alanımdaki bir karo evi aldığımda zaten kırdırılmıştı. Ancak yağmur suları biriktiği için ben ikinci karoyu da kırdırınca yerim iyice daraldı. Girişte iki kapı birleşikti. Komşum o iki kapıyı ayırıp ortaya da duvar ördü. Buranın sahibi Almanya'da yaşıyor. Yazları buraya geliyor. Bu duvar Berlin Duvarı gibi oldu. Betonarme zaten buraya da yakışmıyor. Yağmur yağınca bu duvar nedeniyle su birikiyor" diye konuştu.

Geldi, bu süreçte Menderes Kaymakamlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menderes Belediyesine duvarın yıkılması için şikayette bulunurken, konunun 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre malikler arasında çözümlenmesi gerektiği cevabını aldı. Komşusuyla uzlaşmayacağını söyleyen Mürüvet Geldi, dava açmaya hazırlanıyor.

Kaynak: İHA