Komşular örülen duvar yüzünden birbirine düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Komşular örülen duvar yüzünden birbirine düştü

İzmir Menderes'te iki komşu, evlerine giden yolun ortasına komşulardan birinin ördüğü duvar nedeniyle birbirine düştü.

Komşular örülen duvar yüzünden birbirine düştü
11.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:02

İzmir Menderes'te iki komşu, evlerine giden yolun ortasına komşulardan birinin ördüğü duvar nedeniyle birbirine düştü. Ana girişin ortak alan olduğunu belirten 72 yaşındaki Mürüvet Geldi, komşusunun kendi evini çevrelemesi için ördüğü duvar nedeniyle evine kedi yolu kadar dar bir alandan geçtiğini belirterek şikayetçi oldu. Araya arabulucu girse de uzlaşmayan Geldi, duvarın yıkılması için mahkemeye başvuracak.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde yaşayan 72 yaşındaki Mürüvet Geldi, 2008 yılında dubleks bir ev satın aldı. Yaklaşık bir yıl önce Geldi'nin evinin yanında bulunan dubleks evi satın alan A.H. isimli komşu, iddiaya göre Geldi'nin ikna çabalarına rağmen kendi evini çevrelemesi için iki eve giden yolun ortasına duvar ördü, ana girişteki kapıyı da ikiye böldü. Kendi alanında kalan bölümün çiçeklerin de olması sebebiyle çok dar olduğunu, evine gitmekte güçlük çektiğini belirten Geldi, duvarın imara aykırı olduğu gerekçesiyle durumu belediyeye iletti. Belediye yetkilileri ile görüşüp geçen sene aralık ayında komşusu Almanya'dayken duvarı yıktıran Geldi, A.H.'nin mart ayında yeniden duvar örmesi sebebiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. İki komşunun uzlaşması için araya arabulucu girdi ancak Geldi duvar yıkılmadıkça uzlaşmayacağını söyledi. Mürüvet Geldi, duvarı yıktırmak için mahkemeye başvuracağını dile getirdi.

"Yıktıktan sonra ikinci kez duvar ördü"

Mürüvet Geldi, "2008'de Gümüldür'deki evimizi satın aldık. Yıllarca yan evdeki komşularımızla sorunsuz yaşadık. Ortada duvar yoktu. Bir yıl önce yanımızdaki evi başka kişiler aldı. Evi alır almaz ortak alanın ortasından duvar ördü. İmarda da bu bölüm ortak alan görünüyor. Su alıyorum, zor geçiyorum. Elimde valizle buradan geçemiyorum. Duvarı örmemesi için rica ettiğim halde geçen sene aralık ayında duvarı ördü. Ayrıca kötü de görünüyor. Komşum duvarı yıkmayınca belediyeye şikayet ettim. Belediye, 'siz duvarı yıkın, biz temizliğini yaparız' dedi. Duvarı yıktırdım, belediye molozları kaldırdı. Komşum mart ayında ikinci kez duvar ördü. İmara da gittim. Burası ortak alan görünüyor ama duvarı yıkmadıkça nasıl ortak alan olarak kullanabilirim? Savcılığa da başvurdum. Beni uzlaştırma bürosuna yönlendirdiler. Uzlaştırmacı beni aradı ama ben uzlaşmayı reddettim. Çünkü bu duvarın yıkılması gerekiyor. Uzlaşmadığım için asliye hukuk mahkemesine dava açmam gerekiyormuş" dedi.

"Berlin Duvarı gibi oldu"

Komşusunun Almanya'da yaşadığını, yazları Türkiye'ye geldiğini ifade eden Geldi, "Komşum duvarı örüp sonra da kaçıyor. 'Beni köpeğim var, bu kısım benim' diyor. Oysa bu giriş ortak alan. Burası site. Kapıdan girince benim eve 15 metre var. Buradan yürümem zor oluyor. Komşum yine de dinlemedi. Burada yerler fayans kaplı. Benim alanımdaki bir karo evi aldığımda zaten kırdırılmıştı. Ancak yağmur suları biriktiği için ben ikinci karoyu da kırdırınca yerim iyice daraldı. Girişte iki kapı birleşikti. Komşum o iki kapıyı ayırıp ortaya da duvar ördü. Buranın sahibi Almanya'da yaşıyor. Yazları buraya geliyor. Bu duvar Berlin Duvarı gibi oldu. Betonarme zaten buraya da yakışmıyor. Yağmur yağınca bu duvar nedeniyle su birikiyor" diye konuştu.

Geldi, bu süreçte Menderes Kaymakamlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menderes Belediyesine duvarın yıkılması için şikayette bulunurken, konunun 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre malikler arasında çözümlenmesi gerektiği cevabını aldı. Komşusuyla uzlaşmayacağını söyleyen Mürüvet Geldi, dava açmaya hazırlanıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti Haber
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti Haber
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı Haber
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Fahrettin Koca Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Seda Sayan İrem Derici Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Metin Oktay Lionel Messi Bülent Uygun Hikmet Karaman
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Komşular örülen duvar yüzünden birbirine düştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 11:20:55. #1.14#
title