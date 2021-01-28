Komşular, haber alamadığı öğretmeni evinde ölü buldu
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Komşular, haber alamadığı öğretmeni evinde ölü buldu

28.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:49
Komşular, haber alamadığı öğretmeni evinde ölü buldu

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde öğretmen Feyzi Ekmen (55), bir süredir kendisinden haber alamayan komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde öğretmen Feyzi Ekmen (55), bir süredir kendisinden haber alamayan komşuları tarafından evinde ölü bulundu. 

Olay, dün gece ilçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Osmaniye'de görev yapan ve bir süre önce izin alarak memleketine gelen öğretmen Feyzi Ekmen'den haber alamayan komşuları, yedek anahtarla evine girdi. Ekmen'in yerde yüzüstü hareketsiz yattığını gören komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ekmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan Ekmen'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Batman Adli Tıp morguna götürüldü.


Komşular, haber alamadığı öğretmeni evinde ölü buldu
Komşular, haber alamadığı öğretmeni evinde ölü buldu
Komşular, haber alamadığı öğretmeni evinde ölü buldu
Komşular, haber alamadığı öğretmeni evinde ölü buldu
Komşular, haber alamadığı öğretmeni evinde ölü buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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