KOMŞULAR ARASINDAKİ YOL KAVGASI KANLI BİTTİ, 1 ÖLÜ, 1 YARALI
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KOMŞULAR ARASINDAKİ YOL KAVGASI KANLI BİTTİ, 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde evin önündeki yol meselesi nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan Nazım Ok hayatını kaybederken, eşi Ziyaver Ok da ağır yaralandı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde evin önündeki yol meselesi nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan Nazım Ok hayatını kaybederken, eşi Ziyaver Ok da ağır yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi Ortaköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tevhid Şenkal, 3 yıl önce 2 katlı evinin alt katını sattığı Nazım Ok'tan eve giriş yaparken başka bir yolu kullanmasını istedi. Komşular arasında bu nedenle oluşan husumet nedeniyle bugün Tevhid Şenkal ile Nazım Ok'un eşi Ziyaver Ok tartıştı. Ziyaver Ok'un durumu haber vermesi üzerine Nazım Ok eve geldi. Ok evin bahçesinden içeri girdiği sırada komşusu Tevhid Şenkal tabanca ile ateş açtı. Nazım Ok ve eşi Ziyaver Ok kanlar içerisinde yerde kalırken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi.

Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde vücudunun 2 yerinden yaralandığı belirlenen Ziyaver Ok, ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından vurulan Nazım Ok'un ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Nazım Ok'un cenazesi, bölgede yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayın şüphelisi Tevhid Şenkal jandarma tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Durumu öğrenerek bölgeye gelen Ok çiftinin yakınları sinir krizi geçirdi. Öldürülen Nazım Ok'un PTT'den emekli olduğu ve ilçede kıraathane işlettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KOMŞULAR ARASINDAKİ YOL KAVGASI KANLI BİTTİ, 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KOMŞULAR ARASINDAKİ YOL KAVGASI KANLI BİTTİ, 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KOMŞULAR ARASINDAKİ YOL KAVGASI KANLI BİTTİ, 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KOMŞULAR ARASINDAKİ YOL KAVGASI KANLI BİTTİ, 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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