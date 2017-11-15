Komşular Arasındaki Kavga Kanlı Bitti: 3 Yaralı

Konya'da laf atma yüzünden komşular arasında çıktığı iddia edilen kavgada 3 kişi yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Ilıcak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu aile arasında otomobil park meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa Yılmaz Ç. (39) evden getirdiği av tüfeğini ateşleyerek Ahmet Ali Ö. (55), oğlu Fatih Ö. (29) ve Fatih Ç'yi (31) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipler tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar ambulans ile Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Üç komşunu yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Mustafa Yılmaz Ç. kısa sürede polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Mustafa Yılmaz Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA