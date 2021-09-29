Komşular arasındaki çöp kavgasında kız çocuğu yaralandı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta komşular arasında çıkan çöp kavgasında 12 yaşındaki kız çocuğu kolundan yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Çınartepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşular arasında çöp atma meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavga esnasında 12 yaşındaki N.K isimli kız çocuğu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipler yaralı kız çocuğu N.K'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, ekipler kavgaya karışan şahısları gözaltına aldı.

(Emrecan Bayram/İHA)

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