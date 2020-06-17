Komşular arasında silahlı kavga: 2 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevat Ü. (61) ile komşusu Doğan E. (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cevat Ü. ve Doğan E. birbirlerine tabancayla ateş etti.

Olayda Cevat Ü. göğsünden, Doğan E. bacağından yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA