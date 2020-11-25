Komşular arasında 'küfür' kavgası: 1 yaralı
İZMİR'in Buca ilçesinde, iddiaya göre sürekli küfürü konuştuğu için apartman sakinlerini rahatsız eden Yaşar G. (70) ile komşusu Tolga Taşkaner (29) arasında kavga çıktı.
İZMİR'in Buca ilçesinde, iddiaya göre sürekli küfürü konuştuğu için apartman sakinlerini rahatsız eden Yaşar G. (70) ile komşusu Tolga Taşkaner (29) arasında kavga çıktı. Yaşar G., Taşkaner'i tabancayla vurarak ağır yaraladı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Güven Mahallesi 397 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Apartamının en üst katında yalnız yaşayan Yaşar G. (70) ile dün Antalya'dan annesini ziyarete gelen Tolga Taşkaner (29) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine evinden tabanca alan Yaşar G., ardı ardına Taşkaner'e ateş etti. Taşkaner, vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. Apartman sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada, Yaşar G. olay yerinden kaçtı. İhbar üzeirne gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Taşkaner, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Taşkaner'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.VATANDAŞLAR YAKALADI
Taşkaner'in hastanedeki tedavisi sürerken, soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK