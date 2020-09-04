Komşular arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı
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Komşular arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı

Kayseri'de komşular arasında çıkan kavgada, biri tüfekle diğeri sopayla olmak üzere iki kişi yaralandı.

04.09.2020 23:10 | Son Güncelleme: 04.09.2020 23:13

Kayseri'de komşular arasında çıkan kavgada, biri tüfekle diğeri sopayla olmak üzere iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Yukarı Mahalle Rüzgarlı Sokak'ta aralarında husumet bulunan iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ersoy A. sopayla komşusu

Ekrem D'yi yaraladı. Daha sonra Ekrem D. ise evinden getirdiği tüfekle Ersoy A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki komşu kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Komşular arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı

Kaynak: AA

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