Komşular Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada, biri polis memuru 2 kişi yaralandı.

Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda Renda U. (44) ile bina yöneticisi komşusu arasında asansöre zarar verme nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında bina sakinlerinden Ayhan K. (61), tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine gelen polis ekibi de olaya müdahale etti.

Bu sırada Renda U'nun rastgele salladığı bıçak, Ayhan K'nin çenesinin altından, polis memuru Ercan E'nin (61) de dudağının üstünden yaralanmasına neden oldu.

Ayhan K, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ercan E. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Renda U. ise gözaltına alındı.

Gazi Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.