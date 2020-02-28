Komşudan akıl almaz müdahale
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Komşudan akıl almaz müdahale

Edirne'de, bir grup düzensiz göçmenin Pazarkule-Kastanies Sınır Kapıları arasında bulunan tampon bölgedeki bekleyişleri devam ederken, komşu ülke askerlerinin müdahalesi ile karşılaştılar.

28.02.2020 17:45 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:46
Komşudan akıl almaz müdahale

'de, bir grup düzensiz göçmenin Pazarkule-Kastanies Sınır Kapıları arasında bulunan tampon bölgedeki bekleyişleri devam ederken, komşu ülke askerlerinin müdahalesi ile karşılaştılar. Yunan askerleri, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu mülteci grubuna, göz yaşartan gaz bombası ve ses fişekleri attı.

(Koray Ustabaşı/İHA)

Kaynak: İHA


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: Komşudan akıl almaz müdahale
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