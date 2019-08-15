Komşu ülkelerde ucuza alkol alıp İsveç'e giren sürücüler limanlarda alkol testinden geçecek

15.08.2019 14:03

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında alkol kullanımı konusunda en sıkı yasalardan birine sahip olan İsveç'te araba vapurlarının sıklıkla yanaştığı Göteborg Limanı'na otomatik alkol ölçüm cihazları konuldu.

Yetkililer bu uygulamayla başka ülkelerden İsveç'e giriş yapan ve aşırı alkollü olan sürücüleri tespit etmeyi amaçlıyor. Euronews.com'da Görüntüle