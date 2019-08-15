Komşu ülkelerde ucuza alkol alıp İsveç'e giren sürücüler limanlarda alkol testinden geçecek

Komşu ülkelerde ucuza alkol alıp İsveç'e giren sürücüler limanlarda alkol testinden geçecek

AB ülkeleri arasında alkol kullanımı konusunda en sıkı yasalardan birine sahip olan İsveç'te araba vapurlarının yanaştığı Göteborg Limanı'na otomatik alkol ölçüm cihazları konuldu. Yetkililer bu uygulamayla başka ülkelerden İsveç'e giriş yapan ve aşırı alkollü olan sürücüleri tespit etmeyi amaçlıyor

15.08.2019 14:03
Komşu ülkelerde ucuza alkol alıp İsveç'e giren sürücüler limanlarda alkol testinden geçecek

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında alkol kullanımı konusunda en sıkı yasalardan birine sahip olan İsveç'te araba vapurlarının sıklıkla yanaştığı Göteborg Limanı'na otomatik alkol ölçüm cihazları konuldu.

Yetkililer bu uygulamayla başka ülkelerden İsveç'e giriş yapan ve aşırı alkollü olan sürücüleri tespit etmeyi amaçlıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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