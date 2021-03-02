Komşu ülke sahillerinde aynı anda çöp toplandı
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Komşu ülke sahillerinde aynı anda çöp toplandı

02.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:58

Türkiye ve Yunanistan'da eş zamanlı yürütülen çevrecilik etkinliğinde Edirne, Selanik ve Atina'daki plajlardan çöp toplandı.

Türkiye ve Yunanistan'da eş zamanlı yürütülen çevrecilik etkinliğinde Edirne, Selanik ve Atina'daki plajlardan çöp toplandı.

Enez ilçesi sahilindeki etkinliğe Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve doğaseverler katıldı.

Etkinliğe katılanlar toplanan çöplerle "Kirlilik sınır tanımaz" yazdı. Toplanan çöpler, konteynerlere atıldı.

WARF Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkan Yardımcısı, Enez Doğa Derneği Üyesi Ege Sakin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan'da bir gencin çevre temizliğine dikkat çekmek maksadıyla topladığı çöpleri sosyal medya hesabından paylaşması sonrası dünya genelinde bir çevre hareketi başladığını söyledi.

Bu kapsamda, Edirne, Atina ve Selanik şehirlerinde eş zamanlı bir temizlik hareketi başlatıldığını anlatan Sakin, "Sınır komşumuz Yunanistan Enez'e uzanan bu hareketin ülkemizin her bir köşesine ulaşacağını umuyoruz. Doğanın sınırı yoktur. Çevre kirliliği evrensel bir sorundur." dedi.

Sakin, toplanan çöplerle Yunanistan'da Türkçe, Türkiye'de de Yunanca slogan yazıldığını anlattı.

Komşu ülke sahillerinde aynı anda çöp toplandı
Komşu ülke sahillerinde aynı anda çöp toplandı
Komşu ülke sahillerinde aynı anda çöp toplandı
Komşu ülke sahillerinde aynı anda çöp toplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı

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