Komşu Mahalleler İftarda Buluştu

Samsun'da birbirine komşu olan iki mahalle iftar yemeğinde buluştu.

Samsun'un İlkadım İİlçesi Anadolu Mahallesi ile Kadıköy Mahallesi gençleri iki komşu mahalle sakinlerini iftar yemeğinde buluşturdu. Kadıköy Mahallesi sınırındaki Anadolu Mahallesi Kuyu Sokak Çağlayan Cami önünde kurulan iftar sofralarında bir araya gelen vatandaşlar komşu mahalle buluşmasına öncü olan gençlere teşekkürler ettiler. - SAMSUN