Komşu Kavgasını Ayıran Biri Polis 2 Kişi Bıçakla Yaralandı

Samsun'da bir apartmanda komşular arasında gürültü yüzünden çıktığı iddia edilen kavgayı ayırmaya çalışan kişi ile olaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda gürültü yapıldığı iddiasıyla yönetici S.K. (51) ile R.U. (44) kavga etti. Kavgayı ayırmak isteyen apartman sakini A.K. (61), R.U.'nun bıçaklı saldırısına uğradı. Şahıs, sol yanağından yaralandı. Bu sırada olaya müdahale eden bir polis memuru da dudağından yaralanarak hastanelik oldu. A.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yaralı polis memuru ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. R.U. da polis tarafından gözaltına alındı. R.U. olayın kazaen yaşandığını beyan ederken, soruşturma devam ediyor.

(İHA)