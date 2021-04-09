Komşu kavgası kanlı bitti bir yaralı, bir tutuklu
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Komşu kavgası kanlı bitti bir yaralı, bir tutuklu

İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Haberler | 3. Sayfa

Komşu kavgası kanlı bitti bir yaralı, bir tutuklu Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde iki komşu arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya döndü.

Komşu kavgası kanlı bitti bir yaralı, bir tutuklu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde iki komşu arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, ruhsatsız silahı ile komşusunu ateş edip yaralayan şahıs ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; evinin dış cephesinin tadilatını yaptıran Burhan B. ile koşuları arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burhan B. ruhsatsız silahı ile komşusu Mustafa C.'yi yaraladı. Kasığından yaralanan Mustafa C. hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından el konulan olayda Burhan B. ruhsatsız ateşli silah bulundurmak ve ateşli silahla adam yaralamaktan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Burhan B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Komşu kavgası kanlı bitti bir yaralı, bir tutuklu
Komşu kavgası kanlı bitti bir yaralı, bir tutuklu
Komşu kavgası kanlı bitti bir yaralı, bir tutuklu
Komşu kavgası kanlı bitti bir yaralı, bir tutuklu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL

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