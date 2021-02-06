Komşu kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
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Komşu kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

06.02.2021 20:38 | Son Güncelleme: 06.02.2021 20:42
Komşu kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Olayın şüphelisi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Trakya Mahallesi 2452 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre,  Ahmet E. ve Bulut T. arasında henüz bilnmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Ahmet E. evinin pencerisinden pompalı tüfekle sokaktaki Bulut T.'ye ateş açtı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Saçmaların isabet ettiği Bulut T. çevredeki vatandaşların yardımıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücuduna çok sayıda saçmanın isabet ettiği Bulut T.'nin ilk müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri aileler arasında yeni bir olay çıkmaması için güvenlik önlemi aldı. Ahmet E.'nin evine giden polis, şüpheliyi ikna ederek suç silahla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 


Komşu kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
Komşu kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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