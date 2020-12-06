KOMŞU KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ: 1 ÖLÜ
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KOMŞU KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ: 1 ÖLÜ

06.12.2020 07:43 | Son Güncelleme: 06.12.2020 07:48
KOMŞU KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ: 1 ÖLÜ

İZMİR'in Bornova ilçesinde aralarında husumet bulunan iki komşunun kavgası kanlı bitti.

İZMİR'in Bornova ilçesinde aralarında husumet bulunan iki komşunun kavgası kanlı bitti. Olayda tabanca ile vurulan Kamil Tokmak (40) hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.30 sıralarında Gökdere Mahallesi 6106/23 sokakta yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Kamil Tokmak ile Bekir Ş. (59), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Kamil Tokmak evinden çıkarak Bekir Ş.'nin evine gitti. İki komşunun tartışması, gerginliğin artması sonucu silahlı kavgaya dönüştü. Bekir Ş., evine gelen Kamil Tokmak'ı tabancayı ateşleyerek karnından vurdu. Tokmak, kanlar içerisinde yere yığılırken, Bekir Ş. ise cipe binerek olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Tokmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay Yeri ekipleri ise evde ve binada incelemelerde bulundu. Besicilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Tokmak'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ZANLI YAKALANDI

Polis, cinayet zanlısı Bekir Ş.'yi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tokmak'ın izini süren polis eklipleri, zanlıyı bir eve saklanmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Bekir Ş., sorgulanmak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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