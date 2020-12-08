Komşu Kart,teknolojiye ayak uydurdu
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Komşu Kart,teknolojiye ayak uydurdu

08.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:11
Komşu Kart,teknolojiye ayak uydurdu

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin nitelikli evsel atıkları ödül sistemi içinde ev ev toplamasıyla dünyada ilk olan Çevreci Komşu Kart projesiyle, artık kazanılan çevreci puanlar kredi kartı pos cihazı olan her yerde ve online alışverişte kullanılabilecek, ATM'lerden nakit olarak çekilebilecek.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin nitelikli evsel atıkları ödül sistemi içinde ev ev toplamasıyla dünyada ilk olan Çevreci Komşu Kart projesiyle, artık kazanılan çevreci puanlar kredi kartı pos cihazı olan her yerde ve online alışverişte kullanılabilecek, ATM'lerden nakit olarak çekilebilecek. Çevreci Komşu Kart'ta yeni dönem yeni yılda başlayacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin Nisan 2016'da 2 mahallede pilot çalışma olarak başladığı ve kısa zamanda tüm ilçeye yayılan ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, 2021'e yeni özelliklerle "Merhaba" demeye hazırlanıyor. Son olarak Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca düzenlenen törenle Sıfır Atık ödülünü alan Çevreci Komşu Kart'ın yazılımı baştan sona yenilenecek.

Çevreci Komşu Kart'ın yeni yazılımıyla artık cep telefonları birer Çevreci Komşu Kart'a dönüşecek. Geliştirilecek Çevreci Komşu Kart mobil uygulamasıyla, cam, plastik, kağıt ve metal gibi nitelikli evsel atıkları ayrıştırarak ekiplere teslim eden Muratpaşa sakinlerinin çevreci puanları bu uygulama üzerinden hesaplarına yüklenecek. Kazanılan puanlar, üye iş yeri sınırı olmadan kredi kartı pos cihazı olan her yerde, online alışverişte kullanılabileceği gibi ATM'lerden nakit olarak da çekilebilecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çevreci Komşu Kart'ın yeni yazılımında da kontrolün tamamen belediyede olacağını söyledi. Yeni sistemde yüklemenin ve harcamanın tek elden yürütüleceğini belirten Başkan Uysal, "Günün teknolojik koşullarına ayak uyduran, gelişimlere açık esnek bir yazılım ile sürece bütünsellik kazandıracağız" dedi. Başkan Uysal, yeni yazılımı, yeni yılın ilk aylarında uygulamaya almayı hedeflediklerini söyledi. - ANTALYA

Komşu Kart,teknolojiye ayak uydurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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