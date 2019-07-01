"Komşu iki ülke arasına yapılacak köprü dostluğu arttıracak"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan Mutlu Deresi'ne köprü kurulması için hazırlanan proje çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en kuzeybatısı ile Bulgaristan'ın en güneydoğusunda konumlanan Mutlu Deresi'ne köprünün yapılması için iki ülkenin içişleri bakanlıkları arasında görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Bilgin, köprünün iki ülke açısından da önemli olduğuna değindi.

Köprünün Demirköy ilçesine bağlı Beğendik köyü ile Bulgaristan'ın Rezovo köyü arasında kurulacağını ifade eden Bilgin, "Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan Mutlu Deresi'ne köprü kurulması için hazırlanan proje çalışmaları tamamlandı. Bu köprü bir yandan ülkemize katma değer sağlayacak hemde diğer yandan da komşu iki ülkenin dostluğu arttıracak. Bu konuda her iki ülkede son hazırlıklarını yapıyor. İnşallah köprünün yapımına en kısa sürede başlanılır." diye konuştu.

Kaynak: AA