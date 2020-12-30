Komşu esnaf arasında otopark kavgası: 2 yaralı
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Komşu esnaf arasında otopark kavgası: 2 yaralı

30.12.2020 15:52 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:57
Komşu esnaf arasında otopark kavgası: 2 yaralı

KAYSERİ'de, komşu esnaf arasında otopark meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, komşu esnaf arasında otopark meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Bütün Apartmanı'nın önünde meydana geldi. Apartmanın girişinde emlakçılık yapan K.T. ile medikal malzeme dükkanı bulunan T.A. arasında, otopark meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.T. belinden çıkardığı tabanca ile komşusu T.A. ve yanında çalışan A.C.'ye ateş etti. Mermilerin isabet ettiği T.A. ile A.C. yaralandı.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan A.C. Kayseri Şehir Hastanesi'ne, T.A. da özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan K.T. bir süre sonra Reşat Vural Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.


Komşu esnaf arasında otopark kavgası: 2 yaralı
Komşu esnaf arasında otopark kavgası: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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