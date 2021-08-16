Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (4)
ANNE VE OĞLU TUTUKLANDIKocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan komşu dehşetinde poliste alınan ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edilen Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ANNE VE OĞLU TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan komşu dehşetinde poliste alınan ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edilen Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu