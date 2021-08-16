Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (4)
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Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (4)

Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (4)
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

ANNE VE OĞLU TUTUKLANDIKocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan komşu dehşetinde poliste alınan ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edilen Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNE VE OĞLU TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan komşu dehşetinde poliste alınan ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edilen Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOGRAFLI


Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

Gürültü nedeniyle çıkan kavgada komşu dehşeti! Babasından sonra 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtulamadı
Gürültü nedeniyle çıkan kavgada komşu dehşeti! Babasından sonra 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtulamadı
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