Komşu'da seçimin galibi Borisov oldu
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Komşu'da seçimin galibi Borisov oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Komşu'da seçimin galibi Borisov oldu

Bulgaristan'da Kovid-19 gölgesinde gerçekleşen genel seçimde sandık çıkış anketine göre seçimin galibi Başbakan Boyko Borisov'un partisi Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) oldu.

Bulgaristan'da Kovid-19 gölgesinde gerçekleşen genel seçimde sandık çıkış anketine göre seçimin galibi Başbakan Boyko Borisov'un partisi Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) oldu.

Bulgaristan'da  6,35 milyon seçmen ülkenin 45. Parlamentosunda yer alacak 240 milletvekilini seçmek için sandık başına gitti.Seçimde oy kullanma işlemi sona 19: 00'da sona erdi. Bulgaristan devlet televizyonu yayınladığı "Alpha Research" araştırma şirketinin sandık çıkış anketine göre, 7 siyasi parti ve koalisyon yüzde 4 seçim barajını geçti. Ankette Başbakan Borisov'un partisi GERB oyların yüzde 25,7'sini aldı. Ana muhalefet partisi olan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ise oyların yüzde 17,6'sını alarak ikinci parti oldu. Slavi Trifonov'in liderliğini yürüttüğü "Böyle Bir Halk Var" (İTN) partisinin ise oyların yüzde 15,5'ini, alırken, Türklerin öncülüğünde kurulan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ise yüzde 11'ini aldı. Krasimir Karakaçanov'un lideri olduğu ırkçı ve aşırı milliyetçi İç Makedon-Edirne İhtilal Örgütü (VMRO) ise oyların yüzde 4'ünü alarak mecliste yerini aldı.

ANKETE GÖRE KOLTUK DAĞILIMI 

Gallup ajansının saat 20: 00'dan itibaren yayınladığı 240 koltuklu mecliste milletvekili dağılımı şöyle: GERB 66, Talk swhovcu Slavi Trifonov liderliğindeki  "Var böyle halk"  46, BSP 45, Demokratik Bulgaristan 29, HÖH 28, muahlif "Dorul Mafya dışarı" partisi 12 

EN MALİYETLİ SEÇİM

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen ülkenin 32 yıl önce demokrasiye geçmesinden sonra 11'inci kez düzenlenen seçimde rekora imza atıldı. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un ifadesine göre bu seçim 720 milyon TL ile ülke tarihinin en maliyetli seçimi oldu.

TÜRKİYE'DE 35 SANDIK KURULDU

Bulgaristan'da yapılan milletvekili seçimleri için Türkiye'de bu ülke vatandaşlarının oy kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla toplam 35 sandığın kuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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