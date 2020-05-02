Komşu cinayetinde ölü sayısı 2 oldu

Komşu cinayetinde ölü sayısı 2 oldu Samsun'da komşusu tarafından vurulan koca da hayatını kaybetti Samsun'da komşularının tüfekle ateş açması sonucu 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybederken, ağır yaralanan koca da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.