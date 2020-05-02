Komşu cinayetinde ölü sayısı 2 oldu

Samsun'da komşularının tüfekle ateş açması sonucu 3 çocuk annesi karısı hayatını kaybeden, kendisi ağır yaralanan koca da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun'da komşularının tüfekle ateş açması sonucu 3 çocuk annesi karısı hayatını kaybeden, kendisi ağır yaralanan koca da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Olgun Sokak'ta önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı zamanda akraba olan komşuları Sultan Karadeniz'in (66) pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Sabri Karadeniz (48) evinin önünde karnından, 3 çocuk annesi karısı Huriye Karadeniz (44) ise evinin koridorunda kafasından vuruldu. Huriye Karadeniz olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Sabri Karadeniz ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sabri Karadeniz yapılan

müdahalelere rağmen bu gece hayatı kaybetti.

Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan Sultan Karadeniz ise önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. - SAMSUN

Kaynak: İHA