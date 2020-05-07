Komşu apartmanın bahçesinde ölü bulundu
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Komşu apartmanın bahçesinde ölü bulundu

Komşu apartmanın bahçesinde ölü bulundu
07.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:07

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 61 yaşındaki Neslihan Dumlupınar, komşu apartmanın bahçesinde ölü bulundu.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 61 yaşındaki Neslihan Dumlupınar, komşu apartmanın bahçesinde ölü bulundu. Polis soruşturma başlatırken, Dumlupınar'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Sümer Mahallesi 2272 Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde, bugün saat 15.00 sıralarında, bir kadının yerde hareketsiz şekilde yattığını gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Neslihan Dumlupınar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın duyulmasının ardından mahalle sakinleri sokağa akın etti. Bazı vatandaşlar gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, apartman sakinlerini ifadelerinin alınması için karakola götürdü. Savcının incelemesinin ardından Dumlupınar'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Vücudunda kesici delici alet ya da darp izi bulunmayan Dumlupınar'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi. Dumlupınar'ın evinin ölü bulunduğu apartmanın karşısındaki binada olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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