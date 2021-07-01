Komşu ailelerin park yeri kavgası: 2'si ağır, 9 yaralı
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Komşu ailelerin park yeri kavgası: 2'si ağır, 9 yaralı

Komşu ailelerin park yeri kavgası: 2'si ağır, 9 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

BURSA'da, komşu iki aile arasında park yeri anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.

BURSA'da, komşu iki aile arasında park yeri anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, 2'si ağır, 9 kişi yaralandı. Polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi 2'nci Bahçe Sokak'ta meydana geldi. Komşu olan Emre A. ile Murat Ö. arasında park yeri anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların ailelerinin de dahil olmasıyla tartışma, 30 kişinin karıştığı kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 2 aileden 2'si ağır, 9 kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgaya müdahale eden polis, tarafları ayırdı. Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan bıçaklanan irfan A. ile Murat Ö.'nün sağlık durumları ciddiyetini koruduğu bildirildi. Yunus A., Mehmet A., Muhammet A., Alaattin A., Adem A., Necmettin A. ile Emre A.'nın ise hafif yaralı olduğu belirtildi.Kavganın ardından polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılarla birlikte toplam 11 kişi hakkında işlem yapılacağı bildirildi. 


Komşu ailelerin park yeri kavgası: 2'si ağır, 9 yaralı
Komşu ailelerin park yeri kavgası: 2'si ağır, 9 yaralı
Komşu ailelerin park yeri kavgası: 2'si ağır, 9 yaralı
Komşu ailelerin park yeri kavgası: 2'si ağır, 9 yaralı
Komşu ailelerin park yeri kavgası: 2'si ağır, 9 yaralı
Komşu ailelerin park yeri kavgası: 2'si ağır, 9 yaralı
Komşu ailelerin park yeri kavgası: 2'si ağır, 9 yaralı
Komşu ailelerin park yeri kavgası: 2'si ağır, 9 yaralı
Komşu ailelerin park yeri kavgası: 2'si ağır, 9 yaralı
Komşu ailelerin park yeri kavgası: 2'si ağır, 9 yaralı
Komşu ailelerin park yeri kavgası: 2'si ağır, 9 yaralı
Komşu ailelerin park yeri kavgası: 2'si ağır, 9 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

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