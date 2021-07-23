Komşu 2 mahallenin su kavgasında, 'boruları kestiler' iddiası
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Komşu 2 mahallenin su kavgasında, 'boruları kestiler' iddiası

Komşu 2 mahallenin su kavgasında, 'boruları kestiler' iddiası
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Menemen ilçesine bağlı kırsal Çaltı Mahallesi'nden 3 kilometre mesafedeki Alaniçi Mahallesi'ne su taşınan İZSU boruları kimliği belirsiz kişilerce kesildi.

İZMİR'in Menemen ilçesine bağlı kırsal Çaltı Mahallesi'nden 3 kilometre mesafedeki Alaniçi Mahallesi'ne su taşınan İZSU boruları kimliği belirsiz kişilerce kesildi. Alaniçi Mahallesi sakinleri, boruların 3 sene önce kendi şebekelerinde su verilmesine karşı çıktıkları Çaltı Mahallesi sakinleri tarafından kesilmiş olabileceğini ileri sürdü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Menemen ilçesinin kırsal Alaniçi Mahallesi'ne, İZSU ekipleri tarafından komşu mahalle olan Çaltı Mahallesi'nin su şebekesinden yaklaşık 3 kilometre boru çekilerek içme suyu sağlandı. Ancak, Kurban Bayramı'nın 1 ve 2'nci günleri, söz konusu borular kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. İhbar üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Alaniçi Mahallesi'nde oturan bazı vatandaşla, jandarmaya, 3 yıl önce Çaltı Mahallesi'ndeki bazı kişilerin kendi şebekelerinden su verilmesine karşı çıktıklarını söyledi. Mahalleli boruları bu kişilerin kesmiş olabileceğini iddia etti. Jandarma ekipleri, Çaltı Mahallesi Muhtarı Kamil Eser ile birçok kişinin ifadesine başvurdu. Ancak hem Muhtar Eser hem de mahalleli olayın kendileri tarafından yapılmadığı yönünde ifade verdi.'ADIMIZI LEKELEMEK İSTİYORLAR'Çaltı Mahallesi Muhtarı Kamil Eser, söz konusu olayla kendilerinin ilgisi olmadığını belirterek şunları söyledi:

"İZSU, Çaltı Mahalle'mizden Alaniçi Mahallesi'ne su hattı çekti. Sabah kalktığımızda su hattının borularının, gece kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildiğini öğrendik. Jandarma ve İZSU birim amirleri geldi ve tutanak tuttu. Gittik, karakolda şüpheli olarak ifademizi verdik. Adli süreç devam ediyor. Çaltı köylüleri olarak bu olay nedeniyle son derece üzgünüz. Adımızı lekelemek istiyorlar, Amaçları ne bilemiyoruz. İnşallah yapanlar bulunur ve bu iş çözülür. İyi bir şey değil, bu devletin malı. Bunu yapan kişiler inşallah bir an önce bulunur. Bunu yapanlar illaki bizim köyden olacak diye bir şey yok. Belki Alaniçi'nden de olabilir. Kendi muhtarlarına kızmış olabilirler. Bundan 3 sene önce aynı bu şekilde, biz oradan su alacaktık. Ama onlar bizi tehdit edip, sopalarla gelip, Büyükşehir'e otobüslerle gidip bir şekilde iptal ettirdiler. 3 sene sonra şimdi de onlar bize muhtaç oldu. O nedenle boruları intikam için bizim kestiğimizi düşünüyorlar. İki köyün arasını bozmak istiyorlar."


Komşu 2 mahallenin su kavgasında, 'boruları kestiler' iddiası
Komşu 2 mahallenin su kavgasında, 'boruları kestiler' iddiası
Komşu 2 mahallenin su kavgasında, 'boruları kestiler' iddiası
Komşu 2 mahallenin su kavgasında, 'boruları kestiler' iddiası
Komşu 2 mahallenin su kavgasında, 'boruları kestiler' iddiası
Komşu 2 mahallenin su kavgasında, 'boruları kestiler' iddiası
Komşu 2 mahallenin su kavgasında, 'boruları kestiler' iddiası
Komşu 2 mahallenin su kavgasında, 'boruları kestiler' iddiası
Komşu 2 mahallenin su kavgasında, 'boruları kestiler' iddiası
Komşu 2 mahallenin su kavgasında, 'boruları kestiler' iddiası
Komşu 2 mahallenin su kavgasında, 'boruları kestiler' iddiası
Komşu 2 mahallenin su kavgasında, 'boruları kestiler' iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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