Kompulsif biriktirme hastalığı nedir? Kompulsif biriktirme hastalığı belirtileri nelerdir? Dispozofobi hastalığı tedavisi nedir?
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Kompulsif biriktirme hastalığı nedir? Kompulsif biriktirme hastalığı belirtileri nelerdir? Dispozofobi hastalığı tedavisi nedir?

30.09.2020 08:34 | Son Güncelleme: 30.09.2020 08:44
Kompulsif biriktirme hastalığı nedir? Kompulsif biriktirme hastalığı belirtileri nelerdir? Dispozofobi hastalığı tedavisi nedir?

Çocukluktan itibaren başlayabilen bu sağlık problemi tedavi edilmezse hayatı zorlaştırır. Kompulsif biriktirme hastalığı nedir? Kompulsif biriktirme ( dispozofobi) hastalığı belirtileri nelerdir? Kompulsif hastalığı tedavisi nedir?

Dispozofobi ya da kompulsif biriktirme hastalığı, kullanılmayan eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması anlamına gelmektedir. Peki, Dispozofobi belitrileri nelerdir? Kompulsif biriktirme hastalığı tedavisi nelerdir?

KOMPULSİF BİRİKTİRME HASTALIĞI ( DİSPOZOFOBİ) NEDİR?

Kompulsif biriktirme hastalığı, istifçilik de denilen bu sorun, değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna denir. Tutumlu olmak, bazı eşyaları ileride lazım olabilir. Biriktirilen eşyalar farklılık gösterebilir. Bilinçaltına yerleşmiş olaylar sonrasında toplanan eşyalar değişebilir. Kompulsif biriktirme hastalığı (dispozofobi) biriktirme hastalığında ise düzensiz ve dağınık bir toplama özelliği olduğunu söylenir.

KOMPULSİF BİRİKTİRME HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gerekli gereksiz her şeyi biriktirme eğilimi

Topladıklarını asla atamama, bunları birisi atmaya çalıştığında öfkelenme ve ileri düzeyde rahatsızlanıp kaygı duyma

Kişinin sosyal hayatında da çeşitli derecelerde davranış bozuklukları göstermesi

Genellikle toplanan eşyalar arasında bir benzerlik ya da bir bağlantı olmaması.

Genellikle kontrolsüz biriktirme nedeniyle ev ve işyerlerinde hareket alanı pek olmaması. Yatak odasından banyoya kadar nerdeyse tüm odaların eşya ile dolu olması.

DİSPOZOFOBİ HASTALIĞI TEDAVİSİ NEDİR?

Eğer kişinin çevresi ve kendisini rahatsız edecek duruma geldiyse tedavi gereklidir.Biriktirme hastalığı ile ilgili vakalarda hastalar genellikle kendi istekleri ile bir tedavi sürecine başvurmazlar. Çünkü bunun bir rahatsızlık olduğunu fark etmezler. Biriktirme hastalığı olanlarda antidepresan ilaçlar pek işe yaramaz. Bilişsel davranışçı terapiler, kısmen de olsa içgörünün ve farkındalığın geliştirilmesi fayda sağlayabilir.

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