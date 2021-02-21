Kompresör makinesine parmaklarını kaptırdı
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Kompresör makinesine parmaklarını kaptırdı

21.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:36
Kompresör makinesine parmaklarını kaptırdı

BURSA'da babasının çalıştığı mobilya fabrikasına ziyarete giden Muhammet G. (16) elini kompresör makinesinin kayışına kaptırdı.

BURSA'da babasının çalıştığı mobilya fabrikasına ziyarete giden Muhammet G. (16) elini kompresör makinesinin kayışına kaptırdı. Üç parmağı kopan genç,  İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Mobilya Sanayi 26. Sokak'ta bulunan mobilya fabrikasında yaşandı. Babasını mobilya fabrikasında ziyarete giden Muhammed G., kompresör makinesini çalıştırmak isterken sağ eli, makine ile kayış arasına sıkıştı. Babasının kurtardığı gencin, 3 parmağı koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kopan parmaklarıyla birlikte Muhmmet G., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kompresör makinesine parmaklarını kaptırdı
Kompresör makinesine parmaklarını kaptırdı
Kompresör makinesine parmaklarını kaptırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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