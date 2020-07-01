Kompresör ithalatı için tarife kontenjanı açıldı Rotatif tip kompresör ithalatı için 500 bin adetlik tarife kontenjanı açıldı.

Rotatif tip kompresör ithalatı için 500 bin adetlik tarife kontenjanı açıldı.

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle "rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kilovat ile 8 kilovat arasında olan tek veya üç fazlı motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan klimaların üretimine mahsus olan" şeklinde tanımlanan eşyanın ithalatında 15 Şubat 2021'e kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılması kararlaştırıldı. Tarife kontenjanı doğrultusunda, 500 bin adet eşya sıfır gümrükle ithal edilebilecek.

Bu karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığı ithal lisansı düzenleyecek.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığının, söz konusu kontenjanın dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenleyen İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, açılan tarife kontenjanının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde ham madde veya ara malı olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemiyle yapılacak.

Tarife kontenjanından faydalanabilmek için başvurular, sanayiciler tarafından 10 iş günü içinde, Ticaret Bakanlığının internet sitesinden yapılacak.

Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmalar, her bir eşya için ayrı işlem yapacak.

Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA