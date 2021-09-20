Kompost gübre, Aladağ'da yanan topraklara can verecek

ADANA'nın Seyhan Belediyesi ile Adana İşkadınları Derneği'nin (İŞKAD) hayata geçirdiği 'Gıdamı Koruyorum' projesiyle gıda işletmelerinden toplanan organik mutfak atıkları, kompost gübreye dönüştürülüp, yangından etkilenen tarlalara bırakıldı. Aladağ'da gübreyi elleriyle toprağa serpen ve traktörle tarlayı süren Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Hedefimiz hem israfın önlenmesi hem de yangının zarar verdiği tarım topraklarının ıslah edilip yeniden üretim yapılabilir hale getirilmesini sağlamak" dedi.

Seyhan Belediyesi ve İŞKAD iş birliği ile yürütülen 'Gıdamı Koruyorum' projesinin ikinci adımında, mutfak atıklarının fazla olduğu gıda işletmelerine konteynerler yerleştirildi. Toplanan organik atıklar, Seyhan Belediyesi'nin tesislerinde pazar, park, bahçe artıklarıyla birlikte kompost gübreye dönüştürüldü. Böylece atıklar, hem değer kazandı hem de israfın önüne geçildi.

Çöpe atılan organik mutfak atıklarının hem doğaya hem de ekonomiye zarar verdiğini aktaran İŞKAD Başkanı Mantı da israfın önlenmesi konusunda duyarlılık çağrısı yaptı.