Komplo teorilerinin vazgeçilmezi 'Gizli' Bilderberg Toplantıları İsviçre'de başlıyor

Her yıl yapılan Bilderberg Toplantıları'nın bu yılki tarihi belli oldu. Dünyanın ekonomi ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin ağırlanacağı toplantılar İsviçre'nin Montrö kentindeki Montrö Palas Otel'de 30 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arası düzenlenecek.

İsviçre ve Fransa ekonomi bakanları, Almanya Hristiyan Demokratların lideri Annegret Kramp-Karrenbauer ve Zürih merkezli Credit Suisse bankasının CEO'sunun katılımcılar arasında olduğu "gizli" toplantıların gündemini iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, Brexit, Çin, Rusya, kapitalizmin geleceği ve sosyal medyada örgütlenme gibi konu başlıkları oluşturacak. Euronews.com'da Görüntüle