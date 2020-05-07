Komorlar Birliği'nde Kovid-19'dan ilk ölüm
07.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:22
Doğu Afrika'daki ada ülkesi Komorlar Birliği'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
Doğu Afrika'daki ada ülkesi Komorlar Birliği'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 5 artarak 8'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, ilk kez virüs yüzünden bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Komorlar Birliği'nde ilk Kovid-19 vakası 30 Nisan'da tespit edilmişti.
Kaynak: AA