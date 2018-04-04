Komisyonlara Üye Seçimleri Yapıldı

Bilecik İl Genel Meclisi Nisan ayı üçüncü birleşiminde komisyon ve encümen üye seçimleri yapıldı.

Bilecik İl Genel Meclisi toplantı Salonu'nda İl Genel Meclis Başkanı Oğuz Sertler Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk da katıldı. Toplantıda ilk olarak komisyon ve encümen üye seçimleri yapılarak, İl Encümen Komisyonu'na AK Parti grubundan Nihal Arslan 15 kabul, Ertuğrul Torun 15 kabul ve MHP grubundan ise Ahmet Eren 16 kabul oyuyla Bilecik İl Özel İdaresi İl Encümen Komisyonu'na seçildi.

Diğer gündem maddesi olan komisyonlara üye seçimi yapılarak, AK Parti grubundan Ertuğrul Torun, Hasan Hüseyin Çelik ve MHP grubundan Osman Varolu 15 kabul oyu ile Bilecik İl Özel İdaresi Plan ve Bütçe Komisyonu'na seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na AK Parti grubundan Mahir Küçük, Nizamettin Çam, MHP grubundan ise İsmail Zeki Uyanık 15 kabul, 1 çekimser ve 4 ret oy ile üye olarak seçildi. Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'na AK Parti grubundan Nizamettin Çam, Hasan Hüseyin Çelik, MHP grubundan ise Ahmet Eren 15 kabul, 1 çekimser ve 4 ret oy ile üye olarak seçildi. Çevre ve Sağlık Komisyonu'na AK Parti grubundan Serkan Yıldırım, Ahmet Bulur, MHP grubundan ise Haluk Filizli Eren 15 kabul, 1 çekimser ve 4 ret oy ile üye olarak seçildi. Araştırma ve Geliştirme Komisyonu'na AK Parti grubundan Nihal Arslan, Necati Keser, MHP grubundan ise Osman Varolu 15 kabul, 1 çekimser ve 4 ret oy ile üye olarak seçildi. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu'na AK Parti grubundan Ali Şenel, Hakan Özkan, MHP grubundan ise Tevfik Özütürk 15 kabul, 1 çekimser ve 4 ret oy ile üye olarak seçildi. Sanayi ve Ticaret Komisyonu'na AK Parti grubundan Hakan Özkan, Ali Şenel, MHP grubundan ise Haluk Filizli 15 kabul, 1 çekimser ve 4 ret oy ile üye olarak seçildi. Son olarak Turizm ve Tanıtma Komisyonu'na AK Parti grubundan Nihal Arslan, Necati Keser, MHP grubundan ise Tevfik Özütürk 15 kabul, 1 çekimser ve 4 ret oy ile üye olarak seçildi.

Görüşülen gündem maddelerinin ardından Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler, yarın ki toplantının saat 11.00'de yapılacağını belirtti. - BİLECİK