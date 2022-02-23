Komisyonlar, 'Sağlıklı Nesiller' İlkesiyle Toplandı

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor ile Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeleri, "Büyükşehir Belediyesi imkanları doğrultusunda okul çağındaki gençlerin eğitim, kültür ve spor alanındaki ihtiyaçlarının tespit edilmesi, böylece sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapılması" raporu kapsamında ilgili kurumların temsilcileriyle bir araya geldi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü temsilcilerinin de katılım sağladığı toplantıda, "Büyükşehir Belediyesi imkanları doğrultusunda okul çağındaki gençlerin eğitim, kültür ve spor alanındaki ihtiyaçlarının tespit edilmesi, böylece sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapılması" raporu ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bültenler - Güncel